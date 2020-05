People: « Eudoxie Yao s’est ridiculisée pour 500 mille FCFA, elle pouvait appeler Grand P, le petit de la Guinée », Al Moustapha

S’exprimant sur l’anniversaire d’Emma Lohoues, l’ancien boucantier Al Moustapha s’est moqué d’Eudoxie Yao tout en lançant des piques à l’artiste guinéen Grand P, présenté comme le petit ami de La go Bobaraba.

Al Moustapha: ‘’Eudoxie Yao s’est ridiculisée…elle pouvait appeler Grand P, le petit de la Guinée”

La star ivoirienne des réseaux sociaux, Eudoxie Yao, a récemment été condamnée par la justice ivoirienne pour avoir pris part à l’anniversaire de l’ex copine de feu Dj Arafat, Emma Lohoues.

Elle a écopé de 6 mois de prison avec sursis en plus d’une amende de 3 millions de Fcfa. Cependant, la bimbo ivoirienne avait fait une doléance auprès du procureur de la République, qui lui a valu des railleries sur les réseaux sociaux.

‘’On a été arrêté, jugé et condamné… j’ai plaidé pour qu’on réduise l’amende à 500 mille. Petit anniversaire où je suis allée, j’ai bu une coupe de champagne, j’ai mangé une ou deux cuisses de poulet, on me dit de payer 3 millions. Et les gens se moquent de moi comme quoi, je n’ai rien…J’ai dormi à la préfecture de police, ça n’a pas été facile et je n’avais vraiment pas besoin de ces moqueries. Cela m’a vraiment déstabilisée‘’, a déploré la Go bobaraba.

Invité sur les antennes de la chaîne de télévision Ivoire Tv Music, l’ex boucantier Al Moustapha est revenu sur le sujet. ‘’Eudoxie Yao, elle, s’est un peu ridiculisée. Tout le monde pense qu’Eudoxie est milliardaire. Elle s’exhibe tout le temps sur les réseaux sociaux avec des laisses de billets de banque. Mais tu ne peux pas faire ça, et puis aller pleurer pour 500 mille Fcfa‘’, s’est interrogé Al Moustapha.

Puis d’ajouter: ‘’Et puis, elle peut faire appel à son futur mari qui est Grand P, le petit de la Guinée. Je lui ai posé la question de savoir si c’est son mari vraiment, elle m’a dit que c’est sérieux hein‘’.

Des propos qui vont très certainement mettre l’artiste guinéen dans tous ses états. Lui qui s’en est pris récemment à Debordo Leekunfa qui l’avait traité de bébé.

