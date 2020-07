People: « Jules Beco voulait coucher avec moi », révèle Annick Choco

Lors d’une tournée au Ghana moi, Zota, Jules Beco et notre patron Serge Beynaud voulions passer la nuit dans un hôtel. Mais il était interdit que deux personnes de même sexe logent dans la même chambre. Du coup, nous étions obligés de nous mettre “en couples” pour cette nuit. Zota et Serge Beynaud dans une chambre.

Moi et Jules Beco dans une autre.

Une fois dans la chambre, Jules Beco a voulu coucher avec moi. Ce que j’ai refusé. J’étais surprise par ce qu’il voulait faire cette nuit-là avec moi. A Abidjan, Beco ne m’avait jamais proposé ce genre de choses. Il nous arrivait de dormir avec lui, Zota et moi au domicile de Beynaud. Beco nous voyait parfois en serviette. Mais jamais il a voulu coucher avec moi

Je n’étais néanmoins pas étonnée. Car Jules Beco est après tout un homme. C’est pas du tout évident pour un homme de dormir sur le même lit avec une dame sans que ce genre choses ou de pulsions lui passe par la tête. Tout homme aurait fait comme lui.”

Serge pacome Didi-Media Prime (La 3)

