People: « le viol a commencé le jour où la Vierge Marie a été enceintée sans son accord » Blaaz

Le viol a commencé le jour où la Vierge Marie a été enceintée sans son accord, peut-on lire sur la page Facebook du rappeur béninois Blaaz.

Le chanteur, compositeur de rap et homme d’affaires béninois, Blaaz, divise la toile depuis mercredi. Une publication sur le viol postée sur sa page Facebook fait jazzer les internautes : « Le viol a commencé le jour où la Vierge Marie a été enceintée sans son accord », a posté le rappeur sur sa page Facebook avec le hashtag #Maquis Tik Tok, pour signifier que la publication ne vient pas directement de lui. Mais il n’en fallait pas autant, pour susciter des réactions controversées sur les réseaux sociaux.

Pour certains internautes, la publication du chanteur est totalement « vide de sens » et fait apologie du mensonge. Fidèles aux récits bibliques, ses derniers ont argumenté leur position avec une partie de la Bible: « Là tu as mal lu la Bible, c’était avec son accord. Luc 1,38; Marie dit alors : « Voici la servante du Seigneur ; que tout m’advienne selon ta parole. » Alors l’ange la quitta… », écrit un internaute et à un autre de renchérir: « Évitez de vous prononcer sur des sujets dont vous n’avez aucune connaissance. En tant qu’artiste, Vous devez incarner le sens du respect religieux. Vos fans vous suivent parce-que vous avez du talent et non pour lire vos bêtises ».

Parallèlement, d’autres fans trouvent que la publication a bel et bien son sens : « …Quand je vois les commentaires je me rend compte que Blaaz Officiel est suivi par différents types de personnes… À chacun sa compréhension de ce qu’il a dit sinon que sa publication à « totalement son sens », lâche un internaute. « Blaaz tu risque de perdre 50% de tes fans à travers cette publication, parce que beaucoup de gens ne fonctionnent plus avec leurs cerveaux a cause de 2 livres( Le coran, et La Bible) ces gens préfèrent croire que de raisonner », ajoute un autre.

Pendant qu’on y est, le chanteur a annoncé son retour sur la scène musicale avec la sortie d’un nouveau morceau prévue pour ce vendredi 04 septembre 2020. Le rappeur sera en featuring avec sa protégée Mya Songs.

Melv Sage

Comments

comments