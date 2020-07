People : Tiesco le sultan sort de prison, bénit ses détracteurs et annonce une pluie de tubes

L’artiste Chanteur Tiesco le sultan est sorti de prison. Il a tenu à livrer un message à ses détracteurs. Abidjantv rapporte les dits.

“Que le bon Dieu bénisse mes détracteurs

Merci à toutes ces personnes qui m’ont donné la force pendant ma détention, tout se passe comme prévu,avec DIEU pas de hasard.

La fin d’une routine et le début d’une histoire.

Je n’en veux absolument à personne bien au contraire que le bon Dieu bénisse mes détracteurs et leur donne longue vie pour qu’ils puissent voir mon élévation.

Je suis le seul responsable et j’assume avec fierté mon parcours de combattant

Le temps de me rétablir et les tubes vont pleuvoir merci à bientôt, je n’ai ni mes téléphones professionnels , ni mes réseaux sociaux professionnels et mon Instagram piraté.

C’est toujours le gringo le rebel le king2babi le même Prince2poy. “

Notons que le mardi 9 juin 2020, la Plateforme de la lutte contre la cybercriminalité (PLCC) a annoncé l’interpellation d’Armand Trésor, plus connu sous le nom Tiesco le sultan. Il était reproché à cet adepte du couper décaler des faits de “diffamation, injures et outrage public à la pudeur sur les réseaux sociaux”. Le chanteur avait été accusé par le footballeur international Max Gradel d’avoir tenu des propos diffamatoires en son endroit. Une plainte a même été déposée contre le patron du label Music Rebel pour diffamation, injures publiques, chantage et tentative d’extorsion de fonds.

Sapel MONE

