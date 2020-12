Procès de Yodé et Siro: les prises de paroles du duo qui ont ébahi toute l’assemblée

Le groupe Zouglou, Yodé et Siro a émerveillé l’assemblée hier jeudi aucours de son procès au palais de justice du plateau, à Abidjan.

PROCES YODE ET SIRO

Juge: ” Yodé doit parler aussi car depuis la c’est Siro qui parle”

YODÉ :” Quand on va faire conference la c’est Siro qui parle ooh moi je chante seulement “

SIRO :”Monsieur le juge tout ce que nous chantons n’est pas frontale et il ne faut pas prendre ce que nous disons au premier degré mais avec philosophie et au deuxième degré, parce que quand on vit en société on doit prendre en compte les pensées des autres”

Procureur : “Siro il n’y a pas de courtoisie dans votre musique ?”

SIRO :”Dans les notes de la musique, il n’y a pas de courtoisie”

Procureur :”Dans la musique n’y a t-il pas de courtoisie ?”

SIRO :”Non dans les notes de la musique il n’y a pas de courtoisie, les notes de la musique sont Do Re Mi Fa Sol la si, ya pas courtoisie

