SCHOWBIZ: Eddie nous dit tout sur les funerailles de son frère Skelly

Francis Parfait Tarègue, plus connu sous le nom Skelly, est décédé, mercredi 25 août 2021, suite à un cancer de poumon.

Quelques jours après cette tragique disparition, Eddie, demi-frère de Skelly, dans une vidéo postée sur la toile, avait dénoncé un bras de fer entre les familles maternelle et paternelle de l’artiste.

“Il y a un problème qui est suscité par la famille Tarègue qui surgit aujourd’hui, qui s’interpose et qui fait du chantage… Quand SKelly est né, avec la vieille et mes autres frères, côté maternel, on ne les a jamais vus. De son premier jour de vie jusqu’à son décès à l’âge de 42 ans, ni le père ni un frère du défunt, ni les amis de leur famille… On est surpris de constater que l’aîné et moi, on prend une décision pour faire une petite réunion entre nous pour donner la date des obsèques, les Tarègue viennent s’interposer. Ils vont même à la morgue de Bouaké, dès les premières heures du décès, pour aller se saisir des papiers de la morgue”, avait-il dénoncé.

Cinq mois après ce tragique événement, le frère du défunt, Eddie est revenu sur son attitude lors de son passage sur la chaîne NCI.

‘’C’est vrai qu’il y avait mécontentement, surtout de mon côté… J’ai eu un premier choc, perdre comme ça quelqu’ un de direct… Non seulement, j’étais choqué et après le deuxième choc au même instant, c’était de voir ses frères, moi je ne les avais jamais vus…’’, a indiqué Eddie, qui dit avoir reçu un coup de fil de l’un de ses frères inconnus, afin de lui donner le programme des obsèques.

Ce manque d’harmonisation, associé au fait qu’il n’a jamais vu un seul des autres frères de son défunt frère a mis l’artiste hors de lui ‘’…À ce moment-là je reçois un choc, je suis en colère, bon, j’ai mal géré ma colère, c’est clair, mais au moins j’ai été franc dans ma colère…’’, a-t-il ajouté.

