SCHOWBIZ: Manadja Confirmé, nouveau manager d’Apoutchou National

La brouille entre DJ Congélateur et Manadja Confirmé a fait beaucoup de bruit sur la toile et dans les médias. En effet, l’auteur de la chanson “y a caillou dans ton zoreille” et son manager ne regardaient plus dans la même direction.

“J’ai travaillé deux ans, je n’ai rien vu, voilà pourquoi je suis parti. Il me frappe, il me maltraite et ne me donne pas à manger. Il est tout le temps en train de raconter qu’il m’a sorti de la boue… J’ai un téléphone sans puce, je n’arrive pas à communiquer avec ma famille”, a décrié Dj Congélateur de son vrai nom Koffi Kouakou Elias.

Pour sa part, Manadja Confirmé a dénoncé une cabale contre sa personne. Il a fait savoir que l’artiste était manipulé par des gens qui veulent profiter du succès de Congélateur. En fin de compte, Manadja a décidé de mettre fin à sa collaboration avec DJ Congélateur.

“Je mets fin à ma collaboration avec DJ Congélateur. Congélateur et moi, c’est terminé, je poursuivrai moi-même ma carrière. Merci à tous et à toutes pour vos différents messages, appel et SMS de soutien à mon égard. Je changerai le nom de la page Facebook et tous les autres réseaux sociaux qui portent le nom de DJ congélateur en mon nom, car c’est moi qui ai créé”, s’est-il exprimé au cours d’une émission télé.

Apoutchou National a décidé de récupérer Manadja Confirmé dans son staff. Le fils de la comédienne Bleu Brigitte a annoncé que ce dernier sera dorénavant son manager en Afrique.

