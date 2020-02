Serge Kassy aux extrémistes de Gbagbo et Ouattara: Laissez Magic Diezel et Didier Bléou en paix !

« Il est en ce moment, mon cher frangin, sujet à une polémique qui a court sur les réseaux sociaux. Le paradoxe, et à l’image de la politique et de la division qui ont cour dans notre pays.

Depuis la crise post électorale deux camps s’affrontent. Notre émérite animateur de la chaîne nationale ivoirienne, est tiraillé d’une par les pro Ouattara, qui l’accusent d’avoir invité le groupe Magic diezel pour faire la promo du président Gbagbo, et de l’autre côté, par les gors qui estiment qu’il a sciemment arrêté le morceau ALLONS A GAGNOA au moment où le chanteur s’apprêtait à dire le nom Gbagbo au cœur de l’émission tempo le samedi dernier,

De un pour ceux qui l’accusent d’avoir invité le groupe à tempo, l’animateur rappelle à tous, que ce groupe dans ses émissions publiques, et à tempo, le groupe Magic diezel à plusieurs fois été invité, et à exécuté la même chanson, ALLONS A GAGNOA une multitude de fois. Il s’en étonne aujourd’hui et est surpris de cette accusation qui dans la réalité n’a pas lieu d’être.

La chanson allons à Gagnoa, n’a jamais été censuré par le rti. Il est donc en phase avec ses patrons.

Concernant la deuxième polémique j’ai vu un frangin gêné par une accusation dont il n’avait jamais imaginé et pensé le faire.

Que s’est-il passé ?

Non, Didier Bléou n’a jamais voulu empêcher le groupe de dire le nom de Gbagbo, d’ailleurs le groupe Magic Diezel a pondu un communiqué, dans ce sens pour lever toute équivoque.

Je m’associe pleinement au groupe Magic Diezel pour apporter à mon frangin Didier Bléou mon soutien, qui pour moi a fait correctement et professionnellement son travail d’animateur.

S’il vous plaît, mettons balle à terre, et allons a l essentiel.la réconciliation et la paix dans notre pays, la musique est ce vecteur la et Didier le fait très bien, en invitant tout le monde à y concourir.

Merci frangin, que DIEU bénisse notre pays la Côte-d ivoire.

Juste la voix de l’artiste. »]

Serge Kassy

