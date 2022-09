Shado Chris: après Instagram, sa chaine Youtube supprimée, plus de clips disponibles

La chaine Youtube et le compte Instagram du chanteur ivoirien Shado Chris ont été supprimés dans la soirée du lundi 19 septembre 2022.La triste nouvelle a été annoncée par l’artiste lui même sur sa page Facebook.

Mon IG (Instagram Ndlr) a sauté ce soir. Et ma chaîne Youtube aussi », a annoncé Shado Chris lundi nuit. Sans donner plus de détail sur le compte Instagram, Shado Chris indique que la chaîne Youtube a d’abord été piratée.« Je me suis fait pirater mon compte YouTube hier par un inconnu qui a commencé à faire des postes sur la cryptomonnaie Ethereum. J’ai pu récupérer de justesse grâce à une autre de mes adresses mails », a-t-il expliqué. Mais plus tard il reçoit un message de Youtube qui lui annonce la suppression définitive de la chaîne.

« YouTube vient de m’envoyer un message pour me dire que ma chaîne a été supprimée », se désole l’artiste. « Bonjour Shado Chris, après avoir examiné vos contenus, nous avons détecté plusieurs cas graves ou répétés de non respect de règlements de la communauté. Par conséquent, nous avons supprimé votre chaîne Youtube », peut-on lire dans le message envoyé à l’artiste.

Sa chaine Youtube ainsi supprimée, Shado ne peut plus accéder à d’autres chaînes Youtube, en posséder, ni en créer. Une bien triste nouvelle pour Shado Chris qui perd ainsi, toute la mixtape “La première Queue de Kyubi” ainsi que tous ses clips vidéos.

