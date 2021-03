Show-biz / Beynaud : « Je me considère comme un « ambianceur »

L’artiste ivoirien, serge Beynaud est fortement critiqué sur la toile. Selon ses détracteurs, il ne mérite pas d’être considéré comme un chanteur . A ces griefs, Serge réagit sur les réseaux sociaux .

Oui je ne suis pas un chanteur et je ne l’ai jamais revendiqué. Je me considère comme un « ambianceur », parce que pour moi le coupé décalé se résume a ça: Ambiance (animation, danse)!! Donc pourquoi chercher loin ce qui est tout prêt là là

Vas sur google regarde nos différents palmarès et dis moi à part Dj Arafat qui d’ailleurs a fait plus d’ambiance que de chansons à thème tout au long de sa carrière, Quel « vrai chanteur » du coupé décalé n’a accompli ce que moi « faux chanteur » ai accompli?

Ce n’est pas pour minimiser le travail des autres mais c’est un fait!

Le tout n’est pas de faire l’unanimité mais de croire en ses convictions et jusque-là les miennes ne m’ont pas trahies.

je suis mon chemin, mes fan sont avec moi c’est le plus important.

Chacun écrit son histoire…” , a-t-il dit.

Sapel MONE

