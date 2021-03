Show-biz : c’est officiel, Arnaud Jaguar l’Ex Manager de Dj Arafat a donné sa vie à Christ et quitte le monde de la nuit

Une succession de rétrogrades du monde du show-bis ivoirien est constatée depuis le départ de l’ex première Dame du “Coupé-Décalé” ( musique urbaine en Côte d’Ivoire) en 2019 suite au décès de Dj Arafa.

Après Claire Bahi, Arnaud Jaguar l’Ex Manager de Dj Arafat a décidé de quitter définitivement le monde de la nuit. Il le fait savoir ce jour sur les réseaux sociaux .

« Avant j’étais dans le monde et biens de choses j’ai faites. Des coups j’en ai encaissé, du tort aussi j’en ai causé par inadvertance, que Dieu nous pardonne à tous nos fautes, comme nous aussi pardonnons à ceux qui nous ont offensé. Nous qui sommes en vie à cette heure, ne sommes pas meilleurs que les autres, c’est juste par pure grâce… Aujourd’hui, je suis reconnaissant à Christ pour tous ses bienfaits et ne désire que lui donner entièrement ma vie, car il n’y a de paix véritable que dans sa présence. A travers ce post, je vous informe désormais que j’ai donné entièrement ma vie à Jésus-Christ et compte œuvrer uniquement que pour lui. Arnaud jaguar autrefois , mort et ressuscité avec Christ devient ARNAUD LEMUEL ( Dévoué de Dieu ). Que la paix du Seigneur soit sur vous. Amen » Arnaud Jaguar.

La Bible ne dit-elle pas : “A quoi sert-il à un homme de gagner le monde entier s’il perd son âme? selon Matthieu chapitre 16 le verset 26. Le départ d’ Arnaud Jaguar devrait interpeller les artistes de sa génération.

Sapel MONE

