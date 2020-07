Show-biz : l’artiste Obam’s et ses salopettes

Grand bosseur, confronté à de nombreuses difficultés à ses débuts, Obam’s a affûté ses armes auprès de plusieurs artistes de renom tels qu’Imilo le chanceux, Dj Arafat…

Cela, avant de décider de s’investir à fond dans le showbiz en tant qu’artiste chanteur. » On force pas » et » C’est Doux », ses deux singles figurent aux sommets des hits. Obam’s séduit de par son talent et surtout de par son style vestimentaire. Un véritable amoureux des salopettes.

Parlant de cet amour, Obam’s a dit disposer de plus d’une centaine de salopettes. : » C’est à l’âge de 6 ans que j’ai commencé à aimer les salopettes. Cela, à cause du personnage de Mario dans les jeux vidéos. Cet amour a grandi avec le temps et aujourd’hui, j’ai plus d’une certaines de salopettes…Ma salopette préférée m’a coûté 43. 885 FCFA. Je l’ai acheté lors de mon récent voyage sur Paris » Nous a-t-il confié

Avec ivoirematin

