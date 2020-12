L’Ambassadrice Nationale de L’UNICEF pour les Enfants en Côte d’Ivoire, s’est rendue dans la matinée du mardi 22 décembre 2020, sur le site de la création du centre pour la Réinsertion sociale, l’Alphabétisation, la formation professionnelle et aux métiers des Arts dévoilé par l’artiste, un centre qui portera son nom à Bingerville, une ville de Côte d’Ivoire, au bord de la lagune Ébrié, appartient au District Autonome d’Abidjan.

Dans une vidéo publiée sur sa page Facebook, l’artiste rappeuse ivoirienne s’est rendue sur le site de la construction du “Centre NASH”, un ONG de Réinsertion sociale, l’Alphabétisation, la formation professionnelle et des métiers des Arts, bientôt bâti sur un espace de 11 lots de 450 m².

“Bjr mon gbonhi !

J’espère que vous êtes en pime ce matin.moi je me suis très bien réveillée ce matin , bien cracra et dans la joie . Vous allez voir ça djidji même et en plein bara . Voici un digba mouhment sur lequel Mon ONG Siançons et moi bossons . C’est la création du Centre NASH pour la Réinsertion sociale, l’Alphabétisation, la formation professionnelle et aux métiers des Arts”, a t-elle dit.

Car selon l’artiste, “il ya tellement de talents dans la rue et de jeunes à valoriser , à pousser et qui seront eux aussi des modèles et ambassadeurs auprès des autres afin de sortir de la violence ou de tout ce qui ne glorifie pas le nom de Dieu.”

“L’oisiveté est mère de tous les maux”, a-t-elle ajouté.

Cette mission d’aider les orphelins , les démunis les enfants et jeunes vulnérables ( filles comme garçon) ‘été confié au sein de la Mission Repos l’Église où elle a été faite baptiser et dont elle est responsable du Social.

“(…) depuis mon enfance cet instinct maternel me suit.

Donc voilà une grosse action qui contribuera à réduire le phénomène d’Enfant en conflit avec la loi.” a-t-elle confié. Avant de lancer cet appel : “Toute une équipe de professionnels , de personnes ayant travaillé dans le domaine , disons, avec ces enfants et ces jeunes, est à pieds d’œuvres déjà pour la réalisation.”



“Nb: pour la dénomination, les actions ou objectifs réels du Centre , vous pourrez avoir plus de détails bientôt.

Nous travaillons avec des sociologues, psychologues , experts , docteurs ,des ingénieurs, architectes , juristes, des personnes ressource etc…” confirme son service de communication.



“Dieu nous donne la santé , longue-vie et la force pour 2021. Merci je vous bôrôtise,” a-t-elle conclu.

Sapel MONE , AbidjanTV.Net

