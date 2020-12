Show-biz : les ventes de l’album de Yodé et Siro montent en flèche après leur interpellation

C’est une grande pub que le pouvoir vient de leur faire, après cette interpellation par la justice ivoirienne. Et Yodé et Siro pourront se frotter les mains après leurs ennuis judiciaires. Depuis le jeudi 3 décembre 2020, ils étaient aux mains de la justice ivoirienne pour offense à magistrat et incitation à la haine tribale après leur sortie contre le Procureur Adou Richard lors d’un spectacle dans le maquis Internat dans la commune de Yopougon. Depuis l’éclatement de cette affaire, les ventes de leur dernier album Héritage ont commencé à grimper sur le marché. Les Ivoiriens se sont rués sur leur dernier album Héritage qui, à sa sortie, avait un fait des records de vente dans les magasins de vente de produits musicaux. Ce que confirme K Madou qui tient un magasin de vente de produits musicaux dans la commune de Cocody. <>, explique ce vendeur. Sur le champ, il a accosté à son magasin, un couple lui demande s’il a l’album Héritage. << Nous sommes venus prendre un nouveau CD de leur album Héritage. C’est notre manière à nous de les soutenir dans ces moments difficiles qu’ils vivent. Nous sommes venus prendre deux CD. On a un ami qui nous a demandé de lui en prendre un aussi>>, lâche ce couple. Et ce cas n’est pas isolé. Chez un autre revendeur, c’est la même situation. L’album Héritage est la plus forte demande de CD. Cela depuis l’éclatement de cette affaire. << C’est depuis l’éclatement de cette affaire que les ventes de Héritage ont commencé à grimper. La plupart des clients qui viennent demandent cet album>>, dit-il. Même chez les vendeurs de produits piratés, la situation est la même. Dans la commune d’Adjamé haut lieu de vente de ces produits musicaux piratés, l’album Héritage de Yodé et Siro est le plus demandé. Et il s’étale le long des trottoirs. Il Ce que confirme un vendeur à la criée. <>, dit-il.

Source: audace24.com

