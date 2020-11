L’artiste Ivoirienne Chnatal Taïba a faire référence a l’ex président Donald trump pour exhorter les chrétiens à l’œuvre d’évangélisation.

“Des autoproclamés hommes de Dieu, pasteurs, sont de plus en plus adeptes de la starmania et des choses du monde… Dans les saintes écritures l’éternel a dit ; celui qui a honte de moi sur la terre, lui Jésus aura honte de lui auprès de son père. C’est-à-dire à l’éternité. L’évangile doit être annoncée. Alors, que cela ne nous étonne pas de voir des chefs d’État, des hommes financièrement puissants parler de Dieu. Jimmy Carter qui fut le 39ème président des États-unis a enseigné l’évangile aux enfants. Oui, il a été moniteur à l’école du dimanche dans une église évangélique. Aujourd’hui, a 95 ans, il prêche toujours la parole de Dieu dans son église. Le 45ème président américain, Donald Trump, le plus riche de tous les présidents, bien avant d’être président des États-unis, étant financièrement puissant mais il a confessé publiquement que Jésus est le boss des boss. Oui, il a publiquement reconnu la suprématie de l’Éternel des armées. Alors, si des hommes de Dieu préfèrent se jouer les stars, être des comédiens, Dieu, lui, suscitera des chefs d’État pour prêcher l’évangile. A défaut, comme il a dit dans les saintes écritures il suscitera des pierres pour le louer. Les temps sont mauvais. L’évangile, la bonne nouvelle, doit être annoncée”.

