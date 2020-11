Show biz: Paul Okoye a répondu à sa belle-soeur

Paul Okoye a répondu à sa belle-soeur sur Snapchat. Une réponse simple mais profonde.

” À presque 50 ans tu penses pouvoir être toujours aussi manipulatrice et chercher à tout contrôler comme d’habitude.

De toute les façons je ne suis plus là, c’est ce que tu voulais n’est ce pas ?

Madame….Ça fait 4 ans qu’on ne s’est pas parlé mais chaque 18 novembre tu viens écrire toutes tes merdes et les gens disent “ooh c’est une bonne femme” sans savoir les choses diaboliques que tu fais derrière.

Alors que sur les réseaux sociaux tu te fais passer un ange mais bon.

L’année prochaine tu viendras écrire encore n’importe quoi.

Tu me connais très bien, tu sais que je ne fais pas semblant.

Donc continue de faire ce que tu fais.

Ça ne va servir à rien de t’exposer, c’est la raison pour laquelle je n’ai jamais rien dit car ce sont des problèmes familiaux.

Je te laisse avec ta conscience. SOURCE RADAR

