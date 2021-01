Show-biz: révélation inédite sur un concept d’Arafat DJ

Plus d’un an après sa mort, des révélations sur le roi du coupé-Décalé, feu Dj Arafat continuent d’affluer. Reçu par Vibe Radio, l’artiste chanteur Dj Lewis a révélé que Arafat Dj lui aurait volé son concept. Donc tout ce que chantait Arafat ne venait pas de lui…

“Arafat a volé mon concept qui disait : « ma chérie faut pas pleurer les garçons d’Abidjan sont comme ça »” À l’origine, on l’avait appelé pour poser sa voix sur une chanson. Et quand entendu le refrain, il n’a pas chanté et il est parti. Après un certain temps, on entend la chanson dans une sortie de Arafat… ” raconte l’artiste.

Rappelons que DJ Arafat, de son vrai nom Ange Didier Houon, né le 26 janvier 1986 à Yopougon et mort d’un accident de la route le 12 août 2019 à Abidjan, est un chanteur, compositeur, parolier, danseur-chorégraphe, producteur et arrangeur musical ivoirien, décoré au grade d’officier de l’ordre du mérite culturel ivoirien. A lui seul, il a plus de 23 surnoms:

Sapel MONE

