Show-biz : Sous forte pression, Nash craque

ELLE N’EN PEUT PLUS ,ELLE CRAQUE !

Sous forte pression, Nash la jeune rappeuse devenue récemment Chrétienne Craque. Les faits.

En effet lors d’une sortie dans un célèbre Événement chrétien ,Nash, symbole du “Noushi ” (langage très populaire ivoirien ) a été jugée indigne par des internautes de participer à de tels événements Chrétiens. Selon ces détracteurs, n’étant pas mariée elle serait Lesbienne…

A la suite de cela , dans un direct, c’est en larme que l’artiste a reconnue être profondément affectée et blessée par de telles colonies sur sa personne. Surtout dans cette période particulièrement difficile qu’elle vit.

L’Ambassadrice Nationale de L’UNICEF pour les Enfants en Côte d’Ivoire, aurait voulu être soutenue et encouragée au lieu d’être sans cesse rejetée et calomniée à cause de son style.

C’est en se rendant pour une rencontre à Abobo avec des enfants en conflit avec la loi, qu’elle fait ce direct très émouvant et dit : “je suis une femme , je suis un humain !

Vous voulez ma mort sur votre conscience ? …”

Ces mots accompagnés baignés de larmes ont suffit pour susciter l’indignation de toute la toile et des messages de soutien à son encontre.



Soit forte notre Ambassadrice…

