Showbiz: Emma se présente dans belle robe de 2,5 millions

L’ influence ivoirienne, Emma Loues, s’ est affichée dans un splendide robe .

À coté du métier d’ actrice, elle est également une véritable femme d’ affaires. En plus de procéder un institut de beauté , elle lance dans les castings afin de recruter des jeunes à qui elle offre du travaille. Dans une récente sortie sur la toile, elle insiste les jeune filles à se battre dans la vie, tout en se prenant pour exemple, qu’ elle a luttée pour se faire une place au soleil.

“”Moi que vous voyez, j’ ai eu à travailler dans les instituts, on m’ a insultée, pour être actrice j’ ai passée par la petite porte, j’ ai eu à me fait ridiculiser et rejeter dans les castings’ ai eu un petit magasin avant d’ avoir un institut de beauté et là je pense que je n’ ai encore rien fait….

Arrêtez de tendre la main , bougez vous ! c’ est de petit boulot à petit boulot qu’ on arrive a ce dont on a toujours rêver . Pour réussir ,il faut prendre courage, d’ échec en échec en finit par réussir”” a conseillée Emma.

En plus d’ être battante Emma est une très belle femme. Ses publications ne laissent personne indiffèrent . Mardi , elle a postée des photos dans lesquelles elle était vertu d’ une magnifique robe qui a séduit de nombreux internautes tous confondus. Certains internautes ont signifiés que Kylie Jenner avait déjà portée la robe dont le prix s’ élevait 3800 euros( prés de 2,5 millions de FCFA).

Comments

comments