Showbiz : “Il n’ya aucun soucis entre les membres du groupe Magic System et nous” ( Yodé et Siro)

Le Groupe Zouglou, Yodé et Siro a fait taire tout soupçon sur un certain désaccord entre les membres du groupe Magic System et eux.

“Il n’ya aucun soucis entre les membres du groupe Magic System et nous”

“Notre tout dernier spectacle au palais de la culture était un concert de rassemblement, de fraternité, de partage. d’où l’intitulé ” je serai à avec mon Gbonhi “. Qui dit rassemblement et de fraternité parle forcement de paix. Pendant que nous chantions à Abidjan. La fondation Magic Sytem organisait un concert de paix à Yamoussokro. C’est de bonne guerre , car notre pays a actuellement besoin de paix. Des initiatives à encourager. J’ai suivi sur les réseaux sociaux le concert de yamoussokro . C’était bondé de monde. Je félicite mes frères et amis du groupe Magic System. Je leur dis merci pour leur engagement en faveur de la paix.

Il n’ya aucun soucis entre les membres du groupe Magic Sytem et nous. Ils sont nos amis. Moi particulièrement Asalfo est mon ami. Nous nous connaissons depuis Marcory.

A la veille de nos deux concerts Asalfo m’a passé un coup de fil. J’étais encore couché. Il m’a même laissé un message. A mon réveil j’ai vu son appel en absence.

Nos deux concerts ont beaucoup animé les réseaux sociaux. Cela à quand même contribué à la réussite des deux (2) concerts.

Nous remercions nos fans, les adeptes de la musique zouglou pour leur soutien indéfectible. Allons à la paix. Le pays en a énormément besoin,” a-dit Yodé .

Sapel MONE

Comments

comments