Showbiz: “je n’ai aucun goumin, juste un buzz” Tina Glamour

Oh! honte à vous.

Je n’ai pas eu de déception amoureuse. La vidéo que j’ai posté la semaine dernière est un extrait du spot de la continuité du film des larmes de l’amour. Ceux qui suivent le film savent bien que je campe le rôle d’une dame qui entretient une liaison amoureuse avec un homme plus jeune qu’elle.

Si ma vie privée vous intéresse tant cherchez aussi à savoir l’âge où j’ai été déviergée. La photo du jeune que vous affichez sur les réseaux sociaux n’est pas mon gars. Il est mon neveu. Il me rend beaucoup de services. Il fait mes courses. C’est lui qui gère ma page Facebook. Il m’a conduit pendant plusieurs mois.

Edoxy Yao a fait ses fiançailles avec Grand P. Lolo Beauté également s’est affichée avec un monsieur sur la toile. Donc moi aussi je fait mon buzz. Vous êtes tombés dedans. Oh! honte à vous.

Melv Sage

Comments

comments