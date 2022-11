Showbiz: ” KEROZEN il est reconnaissant ” EMMA DOBRÉ

Je ne me considère pas comme la lumière de KEROZEN car c’est lui qui le dit et non moi donc je m’aligne la dessus.

KEROZEN est une personne très sage, très posée, il sait donné et quand tu donnes, tu reçois forcément, donc pour ça, je pense que DIEU fera tout afin qu’il soit encore plus élevé, c’est une question de foi aussi.

La plus grande qualité de Kerozen c’est sa gentillesse, il est gentil à l’extrême je dirai, par contre il est beaucoup capricieux, il n’écoute pas, lui et moi on se prend la tête souvent car on a le même comportement mais en même temps c’est nous-même qui réglons nos problèmes sans que personne n’intervienne(…)