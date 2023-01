SHOWBIZ: Malgré sa mort ,dj Arafat garde toujour son rang de leader

Les faits remontent au 30 décembre 2022, là où la victime âgée de 23 ans, a accusé l’international brésilien de l’avoir violé dans une boite de nuit à Barcelone. Niant l’agression et se disant connaître la victime en question selon Bein Sport, Dani Alves aurait donné trois versions différentes aux enquêteurs de la même soirée.

Face à cette turbulence qui lui prive ainsi sa liberté depuis quelques jours, la famille et les proches du Brésilien n’ont pas manqué de lui apporter leur soutien.

« Dani ne ferait jamais, jamais, jamais ça. Je vous dis que je le connait depuis 22 ans, et j’ai été marié avec lui 10 ans (…) je sais qu’il est triste mais il va bien », a défendu son ex-épouse et agent, Dinora Santana. Également ses deux frères Ney et Junior Alves qui trouvent que l’avocate ne fait pas bien son travail pour libérer leur frère. « Les limites sont franchises. Il est interdit de lui rendre visite. Je ne sais pas quoi faire d’autre. Sortez-le de cet enfer », a conclu Junior Alves.

Depuis lors, Dani Alves est en détention provisoire et n’est plus le maitre de lui-même. Face aux différentes critiques faites à l’égard de son époux, Joanna Sanz est sortie du silence et demande respect.

« Veuillez respecter ma vie privée en ce moment. Ma mère est décédée il y a une semaine et je suis tourmentée par la situation de mon mari. J’ai perdu mes deux piliers », s’alarme-t-elle. Une information relayée par plusieurs médias sur les réseaux sociaux.

« Ayez de l’empathie. Je sais qui est mon mari, je sais comment je l’ai rencontré. Je sais à quel point il est respectueux parce qu’à même il a appris à me connaitre. Il ne m’a pas manqué de respects », a-t-elle défendu son mari. Selon Joanna Sanz, elle a vu plusieurs femmes harceler Dani Alves en sa présence devant ses propres yeux. Alors si elles le font en sa présence, « je ne veux pas imaginer quand je ne suis pas là », a-t-elle conclu.

