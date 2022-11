Showbiz :Plusieurs artistes tournent le dos à JOSEY, les raisons

A l’état civil Gakrou Josée Priscille, est une chanteuse et auteur-compositrice ivoirienne. Elle pratique un style musical entre le Coupé Décalé, l’ Afro-Zouk, le RnB contemporain,la musique soul et l’afro-dance. Elle a 32 ans, et est la 2e responsable d’une maison de disque nommée SHAMA PRODUCTION.

En effet des artistes importants de ce label ont décidés de claquer la porte à la diva. Il s’agit de BONIGO, les groupes VDA et les 2BOYS.

Invitée à l émission show buzz, la diva de la musique Ivoirienne nous fait savoir qu’elle ignorait la raison du départ de Bonigo ” Youlé”qu’elle a fait revenir sur scène après 10 ans d’absences.

”Je pense que vous devriez lui poser la question, parce que moi-même, je ne sais pas ce qui n’a pas marché, c’est lui qui a demandé à partir, et qu’ il veut arrêter” a fait savoir Josey.

Pour les 2boys ”ils ont des soucis entre eux et je pense qu’il ne veulent plus continués ensemble” et je précise que je n’ai rien avoir avec leurs séparations a soulignée la diva, les querelles ne font pas partir de moi, on m’a associée à ça. On a essayé à deux ou trois reprises de les reconcilier et ça n’a pas donné de bon résultat.

À propos du groupe Vda, josey nous dit qu’elle n’a aucune idée sur les raisons de leurs départ.

Comments

comments