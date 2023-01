Showbiz: Suspect 95 à Deborbo “No frère sang in business”

Suspect 95 n’est pas favorable pour faire un feat avec Debordo. Très choqué par ce qu’il qualifie de manque de respect, l’ex-meilleur ami de DJ Arafat est monté au créneau pour dénoncer Suspect 95 qui a rejetté sa demande.

“J’ai contacté Suspect 95 pour un feat, le petit m’a dit de lui envoyer le son d’abord et que s’il valide, on va voir la suite. Jusqu’à aujourd’hui j’ai pas encore cru que c’est à moi le petit là parlait, j’ai tapé l’œil et laissé tomber en même temps”, s’est indigné Debordo.

Suspect 95 répond cash …

Alors que la nouvelle fait grand bruit sur la toile suscitant d’acerbes critiques, la réaction du rappeur ne s’est pas fait attendre. Pour Suspect 95, ce n’était qu’un malentendu car sa réaction ne pouvait en être autrement.

« Mon gars, je suis désolé pour toi si tu l’as mal pris mais juste que le feat ne se fait pas comme ça. La structuration prime lorsque je parle du business pas question de talent ou succès, sinon il n’y a rien, on est ensemble. No frère sang in business », a répondu Suspect 95.

A noter que Debordo a relancé sa carrière musicale à travers un géant concert live au palais de la culture d’Abidjan le 25 décembre 2022. Pour ce spectacle qui a été une réussite, malgré l’attaque dont il a été la cible, Debordo a pu compter sur le soutien du lead vocal du groupe zouglou, Magic System, Traoré Salif dit Asalfo.

