SHOWBIZ:DJ Congélateur accuse Manadja Confirmé d’abus sexuels !

Invité à l’émission Faha Faha diffusée sur Ivoire Music TV, DJ Congélateur a fait de graves révélations sur son ex-manager Manadja Confirmé. Ce qu’il a dit.

DJ Congélateur fait de graves révélations sur Manadja Confirmé

Après avoir tourné le dos à son ancien manager, Manadja Confirmé, DJ Congélateur à fait de graves révélations sur ce dernier lors de son passage à l’émission Faha Faha diffusée sur la chaîne Ivoire Music TV. Il a accusé son ex-manager d’avoir abusé sexuellement de lui.

”Il fait ça chaque jour, moi je vois, il fait ça dans la maison où on dormait, je vois, mais je ne parle pas, parce que j’ai peur, parce qu’il va me frapper, et mon cul (anus) me brûle on dirait ils m’ont purgé. Il m’a fait ça. Lui-même, il aime garçon, il n’aime pas femme. Moi je vois ça il y a longtemps… donc ce n’est pas avec un manager comme ça je vais rester”, a-t-il expliqué.

Ces propos se sont très rapidement répandus sur la toile. La réaction de Manadja Confirmé n’a pas tardé. Il nie carrément les faits qui lui sont reprochés et accuse Lolo Beauté et Tiesco le sultan d’être à l’origine de cette sortie de DJ Congélateur.

”On monte le petit contre moi. Est-ce que femme est finie ? Je préfère ne pas répondre. Je demande juste à Lolo beauté et son mari Tiesco d’arrêter de mettre des choses de ce genre dans la bouche de DJ Congélateur. Je ne me reconnais pas dedans. Je ne fais pas ça . Ils voulaient DJ Congélateur. Ils l’ont maintenant. Alors qu’ils laissent ma vie en paix. Papa Mokosso, dis à ta sœur Lolo beauté de me laisser en paix. ”, a-t-il confié à Media Prime.

