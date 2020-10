Yodé et Siro très en colère contre Asalfo: « Il n’a pas l’esprit zouglou »

Attendus depuis plusieurs années par leurs nombreux fans, Yodé et Siro sont revenus en force sur la scène avec une bombe musicale baptisée “Héritage”; un album qui fait sensation, à la dimension de la réputation des “rois du zouglou”, avec le fameux titre “Président, on dit quoi” qui continue de défrayer la chronique.

En un laps de temps, plus de 20 mille CD ont été écoulés. A cet effet, plusieurs ruptures de stocks ont été signalées. La folie de “Héritage” est à son paroxysme. C’est la raison pour laquelle Yodé et Siro ont décidé d’organiser le samedi 10 octobre 2020, un concert dénommé “Mon Gbonhi”, au palais de la culture de Treichville, en vue de communier avec les milliers de mélomanes.

Invités à l’émission “Willy A Midi” sur Life TV ce 07 octobre 2020 pour annoncer l’événement, Yodé et Siro en ont donné les grandes articulations. A ce sujet, Siro a exprimé sa colère vis-à-vis d’Asalfo, qui organise un concert pour la paix à Yamoussoukro, le même 10 octobre 2020; une chose que n’apprécie pas le binôme de Yodé, qui n’a pas hésité à dénoncer le manque de solidarité du lead vocal de Magic System. “Asalfo n’a pas l’esprit zouglou”, a déploré Siro, qui aurait souhaité que toute la famille zouglou soit réunie autour du concert “Mon Gbonhi”. Même si “en zouglou, ça réussit toujours”, Siro n’est pas passé par quatre chemins pour désavouer Asalfo, car “en zouglou, gbê est mieux que drap”.

