𝐀𝐝𝐝𝐮𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐞𝐧 𝐞𝐚𝐮 𝐩𝐨𝐭𝐚𝐛𝐥𝐞 : 𝐏𝐥𝐮𝐬 𝐝𝐞 𝟏𝟎 𝟎𝟎𝟎 𝐛𝐫𝐚𝐧𝐜𝐡𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭𝐬 𝐬𝐨𝐜𝐢𝐚𝐮𝐱 𝐫𝐞́𝐚𝐥𝐢𝐬𝐞́𝐬 𝐚̀ 𝐏𝐨𝐫𝐭-𝐁𝐨𝐮𝐞̈𝐭

Plus de 10 000 branchements sociaux ont รฉtรฉ effectuรฉs dans la commune de Port-Bouรซt (Abidjan), dans le cadre du projet dโ€™Amรฉlioration des performances techniques et financiรจres du secteur de lโ€™eau potable (APTF).

Le ministre de lโ€™Hydraulique, Laurent Tchagba, a donnรฉ cette information lors dโ€™une tournรฉe dans les sous- quartiers Jean Folly et Elรฉphant, le 30 septembre 2021, pour apprรฉcier lโ€™impact dudit projet dans les mรฉnages.

ยซ Pour la commune de Port-Bouรซt, 10 433 compteurs ont dรฉjร รฉtรฉ posรฉs. Il y a encore des quartiers qui ne sont pas touchรฉs. Nous pensons que dโ€™ici ร la fin de lโ€™annรฉe, nous pourrons terminer les travaux avec la cรฉlรฉritรฉ que nous connaissons dans le travail de nos partenaires, la SODECI et lโ€™ONEP ยป, a indiquรฉ Laurent Tchagba.

Pour le ministre de lโ€™Hydraulique, les populations ont, non seulement รฉtรฉ raccordรฉes au rรฉseau dโ€™eau potable, mais elles ont bรฉnรฉficiรฉ de compteurs dโ€™eau ร moindre coรปt ( 10 000 F CFA au lieu de 167 000 FCFA), conformรฉment ร la vision du Prรฉsident Alassane Ouattara dโ€™amรฉliorer la qualitรฉ de vie de ses concitoyens.

Laurent Tchagba a รฉgalement assurรฉ les populations de la prolongation de la promotion des branchements, lโ€™achรจvement du raccordement au rรฉseau dโ€™eau potable des zones restantes et lโ€™intรฉgration des quartiers restants dans la seconde phase du programme Eau pour tous. ยซ Nous sommes obligรฉs de faire une deuxiรจme phase. Parce que les besoins et lโ€™engouement sont forts ยป, a-t-il expliquรฉ.

Lancรฉ en mai 2020, le projet ATPF, dโ€™un coรปt global de 47 milliards de FCFA, vise ร rรฉsoudre le manque dโ€™eau dans 155 sous-quartiers du grand Abidjan.

๐’๐จ๐ฎ๐ซ๐œ๐ž: ๐‚๐ˆ๐‚๐†

Comments

comments