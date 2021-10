𝐏𝐫𝐨𝐝𝐮𝐢𝐭𝐬 𝐩𝐞́𝐭𝐫𝐨𝐥𝐢𝐞𝐫𝐬 : 𝐥𝐚 𝐜𝐚𝐩𝐚𝐜𝐢𝐭𝐞́ 𝐝𝐞 𝐬𝐭𝐨𝐜𝐤𝐚𝐠𝐞 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐒𝐈𝐑 𝐬𝐞 𝐫𝐞𝐧𝐟𝐨𝐫𝐜𝐞 𝐝’𝐞𝐧𝐯𝐢𝐫𝐨𝐧 𝟏𝟓𝟎 𝟎𝟎𝟎 𝐦𝟑

Le ministre des Mines, du Pรฉtrole et de lโ€™Energie, Thomas Camara, a prรฉsidรฉ, le lundi 27 septembre 2021 ร Abidjan, la signature dโ€™une convention dโ€™acquisition du dรฉpรดt de stockage de produits pรฉtroliers et du quai de Puma Energy par la Sociรฉtรฉ ivoirienne de raffinage (SIR).

Une convention qui vient renforcer la capacitรฉ de stockage de la SIR dโ€™environ 150 000 m3. Le ministre Thomas Camara sโ€™est fรฉlicitรฉ de cette opรฉration qui sโ€™inscrit dans la vision du Prรฉsident de la Rรฉpublique, Alassane Ouattara, de mettre ร la disposition des populations ivoiriennes une รฉnergie abondante, de bonne qualitรฉ et ร moindre coรปt, tenant compte ร la fois des besoins nationaux et de la sous-rรฉgion. Et de faire de la Cรดte dโ€™Ivoire un hub รฉnergรฉtique sous-rรฉgional.

Selon le directeur gรฉnรฉral de Puma Energy, Pierre Sow, le dรฉpรดt offre ร la SIR un accรจs rapide ร une capacitรฉ supplรฉmentaire de stockage de produits dโ€™environ 150 000 m3. Cโ€™est le plus grand dรฉpรดt pรฉtrolier privรฉ de Cรดte dโ€™Ivoire.

Quant au quai, il est un levier logistique important qui offre ร la raffinerie une flexibilitรฉ dโ€™accรจs au canal pour les opรฉrations dโ€™exportation et dโ€™importation.

Ainsi, Puma Energy Cรดte dโ€™Ivoire cรจde ร la SIR, grรขce ร ce projet, 22 bacs de stockage de produits pรฉtroliers dโ€™une capacitรฉ approximative de 150 millions de litres, un quai pรฉtrolier pouvant accueillir des navires de 240 m de longueur avec un poids lourd de 45 000 tonnes et un rรฉseau incendie maillรฉ avec ses รฉquipements connexes pour assurer la protection de cette installation.



๐’๐จ๐ฎ๐ซ๐œ๐ž: ๐‚๐ˆ๐‚๐†

