𝗣𝗮𝘀 𝗱𝗲 𝗳𝗿𝗮𝗶𝘀 𝗮𝗻𝗻𝗲𝘅𝗲𝘀 𝗰𝗲𝘁𝘁𝗲 𝗮𝗻𝗻𝗲́𝗲 : 𝗹𝗮 𝘃𝗲𝗻𝘁𝗲 𝗱𝗲 𝗧-𝘀𝗵𝗶𝗿𝘁, 𝗹𝗶𝘃𝗿𝗲𝘁𝘀, 𝗰𝗮𝗿𝗻𝗲𝘁𝘀, 𝗽𝗿𝗶𝘀𝗲 𝗱𝗲 𝗽𝗵𝗼𝘁𝗼𝘀 𝗶𝗻𝘁𝗲𝗿𝗱𝗶𝘁𝗲𝘀

La rentrรฉe scolaire 2021-2022 aura lieu pratiquement dans six (06) jours, c’est-ร -dire le lundi 13 septembre 2021. Nombreux sont les parents d’รฉlรจves qui ont le sommeil troublรฉ actuellement ร l’approche de la rentrรฉe scolaire, car ils ne savent pas oรน avoir de l’argent pour faire l’inscription en ligne, pour payer les frais annexes au niveau des รฉtablissements scolaires sans oublier l’achat des fournitures scolaires de leurs progรฉnitures.

Ces parents d’รฉlรจves vont retrouver le sourire ร cause d’une dรฉcision qui a รฉtรฉ prise par les autoritรฉs compรฉtentes de l’รฉcole ivoirienne. De quoi s’agit-il ? Dans une note datant d’hier lundi 06 septembre 2021 รฉmanant de la Direction Regionale de l’ร‰ducation Nationale (DRENA) Abidjan 2, ayant pour objet inscriptions physiques il est รฉcrit ceci :

<< Je vous rappelle que selon le dรฉcret Nยฐ2020-997 du 30 dรฉcembre 2020 modifiant le dรฉcret Nยฐ2021-488 du 07 juin 2021 portant attribution, organisation et fonctionnement des COGES, les inscriptions dans les รฉtablissements primaires et secondaires se font sans frais annexes. Par consรฉquent, en dehors de l’inscription en ligne, aucun frais, pour quelque prรฉtexte que ce soit (T-shirt, livrets, carnets de correspondance, photos, cotisations exceptionnellesโ€ฆ) ne doit รชtre exigรฉ aux parents d’รฉlรจves. ร€ cet effet, les Chefs de structures qui auraient dรฉjร encaissรฉ des sommes quelconques sont tenus de les restituer immรฉdiatement ร ces parents. (โ€ฆ)>>.

En clair, cette annรฉe il n’y aura pas de frais annexes ร payer au niveau des รฉtablissements scolaires primaires et secondaires par les parents d’รฉlรจves. Les seuls frais d’inscription que les parents d’รฉlรจves doivent payer sont les frais d’inscription en ligne.

En plus, on ne doit pas obliger les parents d’รฉlรจves ร faire les photos d’identitรฉ de leurs enfants ร l’รฉcole, ni les obliger acheter des T-shirts, livrets, carnets de correspondance ou quoi que se soit. Les Chefs de structures ou d’รฉtablissements scolaires qui ont dรฉjร pris des frais annexes ร des parents d’รฉlรจves doivent les restituer immรฉdiatement ร ceux-ci.

Cette dรฉcision est dรฉjร un grand pas vers la gratuitรฉ de l’รฉcole en Cรดte d’Ivoire, mรชme si beaucoup reste encore ร faire.

