23ème édition du prix Ebony/ Les candidats doivent déposer à la maison de la presse leurs productions

Du 05 au 15 septembre, les journalistes devront déposer leurs productions en deux exemplaires à la Maison de la presse d’Abidjan, au Plateau pour la 23ème édition du prix Ebony 2021.

Dans un communiqué publié le jeudi 02 septembre, l’Union nationale des journalistes de Côte d’Ivoire, relève qu’il sera pris en compte par la commission permanente, les articles datant du 04 octobre 2020 au 03 septembre 2021.

Chaque candidat doit déposer neuf productions, à savoir trois reportages, trois dossiers ou enquêtes et trois interviews. Doivent être joint à ces productions, la photocopie de la Carte nationale d’identité (CNI) ainsi que des cartes de membre de l’UNJCI et Commission Paritaire d’attribution de la carte d’identité de journaliste professionnel et de professionnel de la communication (CIJP) de l’année en cours, une photo d’identité, une en situation de travail et un curriculum vitae.

Cette 23ème édition du Prix Ebony se tiendra du 17 au 19 décembre 2021 à Yamoussoukro. C’est un prix qui récompense chaque année les meilleurs journalistes ivoiriens. Des récompenses sont prévues pour les différents Ebony dont un terrain et un véhicule neuf pour le Super Ebony.

