4 MORTS À MICAO APRÈS L’EFFONDREMENT D’UNE MAISON, CE QU’IL S’EST PASSÉ

Encore un effondrement, cette fois causé par la pluie diluvienne survenue dans la nuit du jeudi 6 au vendredi 7 juillet 2023. 4 personnes d’une même famille ont perdu la vie. Un témoin sur les lieux raconte.

Malgré les mesures prises par les autorités pour prévenir les drames en période de pluie, des éboulements ont lieu chaque année. Les habitants du quartier Micao dans la commune de Yopougon, ont vécu l’horreur dans la nuit de jeudi à vendredi matin.

La pluie qui est tombée sans interruption pendant plusieurs heures, a emporté les membres d’une même famille. 4 personnes sont mortes dans la boue et sous les décombres de leurs maisons alors qu’elles dormaient paisiblement.

Koné Adama, un voisin des disparus raconte le drame.

« C’est aux alentours d’une heure du matin que nous avons entendu les cris. Ma fenêtre donnant sur la maison des voisins, j’ai décidé de sortir pour voir ce qu’il se passait. J’ai trouvé un ami qui m’a dit qu’il cherchait le numéro des pompiers. J’ai trouvé le numéro et j’ai appelé. Mais comme ils tardaient à venir, j’ai demandé à mon frère de m’aider à dégager les décombres pour faire sortir ceux qui y étaient ensevelis. Ils étaient au nombre de 5 dans la maison. Une seule personne a pu s’en sortir. Toutes les autres sont mortes et nous avons sorti les corps. Ce n’est qu’après tout cela que les pompiers et la police sont arrivés. Nous étions déjà à 3h du matin soit 2h après le drame », précise le jeune.

Sur les images , on peut apercevoir la quantité de boue transportée par la pluie dans ce quartier considéré comme précaire dans le district d’Abidjan.

Les habitants sont encore sous le choc. La pluie de la soirée du jeudi a fait d’autres victimes à Abidjan. Les autorités appellent encore à la prudence. La saison n’est pas encore finie.