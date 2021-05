Abidjan/ Enlèvement: Alerte, une fille kidnappée dans une ”Chevrolet” hier nuit par un homme non identifié

La ville d’Abidjan devient de plus en plus risquée et dangereuse. Alors que les nombreux cas de viol se signalent chaque jour, d’autres crimes prennent du terrain dont les enlèvements.

Dans la soirée d’hier, une vidéo filmée par un usager de la route fait état de l’enlèvement d’une jeune fille par un propriétaire de véhicule. Dans la vidéo devenue virale depuis quelques heures, celui qui a filmé la scène nous explique ce qui s’est passé.

Il s’agit d’un homme à bord d’une Chevrolet qui a kidnappé une fille dans la nuit d’hier pour ensuite prendre la fuite avec elle. Le chauffeur qui a suivi la scène a tout de suite eu l’idée de la filmer et balancer la vidéo sur les réseaux sociaux afin de donner la preuve de son information pour ensuite alerter la police. Selon lui, l’homme qui a kidnappé la fille est muni d’un bâton de baseball dont il se sert pour menacer ses victimes. Sa plaque d’immatriculation est 739 4 JL 01. La vidéo de 41 secondes postée sur le compte Facebook de First Mag le vrai et sur plusieurs autres comptes, montre le chauffeur qui a suivi la scène suivre la voiture du kidnappeur mais sans connaître sa destination.

Ces derniers temps, la ville d’Abidjan en particulier devient beaucoup risquée et dangereuse. Presque chaque jour, des cas d’enlèvement de personne sont signalés sur les réseaux sociaux. Et encore une fois, une fille a été victime d’un homme dont on ignore l’intention.

Prions Dieu que la victime s’en sorte saine et sauve.

La voix blanche

