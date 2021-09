Abidjan/ Fermeture du boulevard lagunaire demain pour les travaux de construction du pont de Cocody

Le ministère de l’Équipement et de l’entretien routier vient de donner un programme de fermeture du boulevard lagunaire en raison des travaux de construction du pont de Cocody. Les usagers de cette voie sont invités à se conformer à cette nouvelle planification routière et ses corollaires dès ce vendredi 3 septembre 2021. Ci-dessous, l’intégralité du communiqué relatif au plan de circulation sur l’axe Treichville-Adjamé.

Communiqué relatif aux travaux de construction du pont de Cocody

Le ministère de l’équipement et de l’entretien routier informe l’ensemble des usagers de la route qu’il procédera à l’exécution des travaux de construction des conduites traversant le Boulevard Lagunaire dans le cadre du projet de construction du pont de Cocody.

Pour minimiser les perturbations que vont occasionner ces travaux, ces travaux vont se dérouler uniquement les week-ends. Ainsi :

Du vendredi 3 septembre 2021 à 22h00 au lundi 6 septembre 2021 à 6h00 et du vendredi 10 septembre 2021 à 22h00 au lundi 13 septembre 2021 à 6h00, les travaux vont nécessité la fermeture de la voie du Boulevard Lagunaire sens Treichville-Adjamé dans la zone de la cathédrale Saint Paul du Plateau.

Pendant cette période, la voie dans le sens Adjamé-Treichville du Boulevard Lagunaire sera transformée en une route bidirectionnelle. Les usagers en provenance de Treichville pourront ainsi emprunter cette voie pour se rendre à Adjamé.

Du vendredi 17 septembre 2021 à 22h 00 au lundi 20 septembre à 6h00 et du vendredi 24 septembre 2021 à 22h00 au lundi 27 septembre 2021 à 6h00, les travaux vont nécessité la fermeture de trois voies dans le sens Adjamé-Treichville; et la voie dans le sens Treichville-Adjamé sera transformée en une route bidirectionnelle.

Les usagers en provenance d’Adjamé pourront utiliser une voie dans le sens Treichville-Adjamé qui leur sera reversée. Le ministère s’excuse par avance auprès des populations riveraines et de l’ensemble des usagers pour les éventuels désagréments liés à la réalisation de ces travaux.

Sachant compter sur la compréhension de tous, le ministère invite, par ailleurs, l’ensemble des usagers à suivre rigoureusement le plan de circulation prévu à cet effet.

NB: d’autres consignes de déviation seront données en fonction de l’évolution du chantier.

actualiteivoire.info

Comments

comments