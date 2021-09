Abidjan : Inauguration d’un collège de 16 classes à Attécoubé par la ministre

Le Professeur Mariatou Koné a procédé ce jeudi 16 septembre dans la commune d’Attécoubé , à l’inauguration du Collège Moderne Danho Paulin Claude.

Situé à la cité Fairmont , ce Collège Moderne portant le nom du Ministre en charge de la promotion des sports et de l’économie sportive également Député Maire de la commune d’Attécoubé, permettra de rapprocher les apprenants de leurs familles et de désengorger les autres établissements de la commune.

Aussi la Ministre a t- elle félicité le Ministre Danho Paulin Claude pour son leadership et ses actions en matière d’éducation.



Une forte mobilisation marquée par la présence de la Ministre en charge de la culture et de plusieurs Ambassadeurs et chefs de mission diplomatique accrédités en Côte d’Ivoire.

