Abidjan : Le Maire Cissé Bacongo donne un nouveau visage au marché Djê Konan

A Abidjan, le Maire Cissé Bacongo, Maire de la commune de Kouamassi a donné un nouveau visage au marché Djê Konan.

Autrefois site d’insécurité et d’insalubrité où des malfaiteurs régnaient en maitres absolus, le Marché Koumassi 2000, communément appelé « Djê Konan », était une zone de non droit. Ce faisant, il était interdit aux clients à certains endroits.

Aussi, dès son arrivée aux affaires, le Maire Cissé Ibrahima Bacongo a restauré l’ordre et la sécurité à cet endroit. Ainsi, poursuivant sa politique de développement à travers la sectorisation des activités, il vient de redorer l’image de ce marché qui a fait peau neuve sous ses auspices.

Situé à l’entrée de la Commune de Koumassi en venant par le grand carrefour, ce marché a été réorganisé suivant la vision du premier magistrat de Koumassi.

Ainsi, il est divisé en plusieurs secteurs d’activités. Nous avons les secteurs suivants : Poisson et Viande, Vivrier et Restauration, Librairie, Mode et Beauté, Habillement et Accessoires.

Il y a surtout une « Zone numérique » dédiée aux vendeurs de téléphones portables et autres appareils, qui exerçaient à l’ancien « Djassa ».

En outre, des enseignes sont installées aux différents escaliers, pour orienter les clients dans chaque secteur d’activité.

Le marché est entièrement carrelé, avec des compartiments séparés par des grilles. Il est sonorisé, éclairé aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur et sera doté de caméras de surveillance.

Le Maire qui suit personnellement les travaux comme il le fait pour tous les chantiers qu’il entreprend, souhaite livrer ce marché au plus tard le 15 juillet 2020 pour le plus grand bonheur des commerçants qui ne cessent de lui témoigner leur reconnaissance pour cette œuvre.









































Sapel MONE

