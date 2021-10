Abidjan-Plateau : La journée de l’embauche édition 2 organisée par Wit Emploi, c’était le 25 Septembre 2021

La journée de l’embauche édition 2 s’est tenue, le 25 septembre 2021, à la bibliothèque nationale d’Abidjan-Plateau. Les candidatures pour participer à cette journée organisée par Wit Emploi se sont ouvertes le lundi 13 septembre, et se sont refermé le jeudi 16 septembre. C’est plus de 3200 candidatures qui ont été reçues durant ces 4 jours pour 49 offres d’emploi disponibles. Sur la base d’un tri principalement centré sur l’analyse du CV, seulement 400 participants ont été sélectionnés et ont reçu l’invitation pour cette journée. Nous signifions que chaque candidat avait le choix du poste qui l’intéressait en se faisant aidé par la fiche de poste et tout cela en un clic grâce à un processus totalement digitalisé.

Le samedi 25 septembre ce sont environ 250 jeunes qui ont participé à cette journée ainsi que 6 grandes entreprises de la place que sont : Deloitte, NSIA Groupe, Advantage Conseils, World Agroforestry-ICRAF, Advans Côte d’Ivoire et RMO.

Le principe de cette journée a été de permettre à chaque participant de passer un entretien d’embauche en 10 mn avec l’entreprise de son choix pour laquelle il a posé sa candidature et il a été retenu.

Pour Mel AKPA Fondateur de Wit Emploi et Commissaire Général de la Journée de l’embauche, ce fut l’occasion de rappeler que les objectifs de cette journée sont : soutenir l’État dans son initiative de travailler à l’insertion professionnelle des jeunes et donner l’opportunité à chaque jeune d’accroître ses chances d’obtenir un emploi. Notons que l’Agence Emploi Jeunes a été partenaire institutionnel de cette édition.

