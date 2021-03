Abidjan/ Riviera: trois balcons d’un immeuble s’écroulent, les habitants évacués

Une partie d’un immeuble situé à Bonoumin s’était détachée, entraînant dans sa chute l’effondrement de plusieurs terrasses. À cette heure, les services de secours ne font état d’aucun préjudice humain. Je voudrais, suite à cet autre incident dire mes encouragements aux habitants de cet immeuble qui ont tous été évacués, et à leurs proches. Je les assure que tout sera mis en œuvre pour en rechercher les causes et situer les responsabilités. Les défaillances avérées seront sanctionnées selon les lois en vigueur.

La responsabilité des maîtres d’ouvrages étant centrale en cas d’accident, j’invite à la plus grande vigilance tous ceux qui construisent un bâtiment et leur rappelle l’obligation qu’ils ont de se faire assister de professionnels agréés du cadre bâti (architecte, ingénieur)».

Il faut noter que lors de l’effondrement d’un autre immeuble à Cocody, dans le village d’Anono, le ministre de la Construction et de l’Urbanisme, Bruno Nabagné Koné, était intervenu pour situer également les responsabilités.

fratmat.info

