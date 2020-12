Abidjan: un accident survenu au plateau Dokui pendant ces temps festifs

On ne cessera jamais de le dire, la vigilance sur nos axes routiers en ses jours festifs doit être redoublée. Le gouvernement par le canal de ses différents ministères en charge de veiller à la sécurité routière, ont fait des communiqués à la télévision, sur les antennes de radios de proximité, sur les réseaux sociaux et par l’intermédiaire des maisons de téléphonie mobile en vue d’interpeller les automobilistes à être conscient du danger qu’ils encourent en étant volant en ces jours festifs, en l’occurrence le ministère des transports, le ministère de l’intérieur et la sécurité…

Chose qui n’a sûrement pas eu écho favorable chez deux usagers. En effet, tôt en ce matin au lendemain du réveillon de Noël, il s’est produit une collision entre deux voitures personnelles. Une BMW sortant d’un lavage situé en bordure de l’axe principal a été sauvagement heurtée par un autre véhicule. L’accident s’est déroulé entre l’arrêt du Dokui et l’hôpital militaire d’Abidjan (HMA). Les dégâts matériels et humains sont considérables. Le pronostics vital de l’occupant de la BMW est engagé. Vu les dégâts occasionnés, les passants imaginent le pire. La police sur les lieux est venus faire le constat de cet évènement malheureux. Redoublont de vigilance chers automobilistes, car la route tuent plus dans les jours euphoriques que les jours ordinaires.

