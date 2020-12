Abidjan/ Yopougon: un accident dangereux s’est produit sur l’autoroute du nord

Sur la voie de l’autoroute du nord sens Adjamé- Yopougon? un accident a eu lieu. Un miraculé vient de sortir de ce grave accident de la circulation. Il s’agit d’un accident entre un camion et un véhicule de type Peugeot. Selon les faits, le camion qui roulait à toute vitesse, a heurté violemment le véhicule et l’a complètement broyé. Heureusement pour lui, il a survécu à ce choc. Il n’a eu aucune blessure.

A l’approche des fêtes de fin d’année, période particulièrement sensible en matière de sécurité routière, le Ministre des Transports appelle les usagers de la route à faire preuve d’une grande vigilance et de prudence en adoptant un comportement responsable et citoyen. Selon lui, ce comportement responsable et citoyen doit se traduire par un respect scrupuleux du code de la route. C’est pourquoi a-t-il invité les usagers de la route et particulièrement les conducteurs à éviter les comportements à risques, tels que la prise de la drogue au volant, la conduite en état d’ivresse ou de fatigue.

<< Dans les prochains jours, des actions de sensibilisations vont être menées, pour informer les usagers et lutter contre l’insécurité routière >>, a précisé le Ministre des Transports dans le communiqué. Pour le Ministre, le changement de comportement passe inévitablement par une éducation de masse. C’est pourquoi, il entend tout mettre en œuvre afin d’attirer davantage l’attention sur les risques liés aux accidents. Il est aussi fait mention de la répression qui se fera de manière plus corsée par les forces de police et de gendarmerie.

Ces forces veilleront à l’interpellation systématique des conducteurs ayant des comportements dangereux tels que l’excès de vitesse, la prise d’alcool au volant et l’usage du téléphone. << Et tous les engins à deux ou trois roues conduits sans port de casque seront immobilisés et mis en fourrière >> , ajoute t-il.

