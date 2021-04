Accès à l’eau- potable : 14 161 ménages vulnérables de Koumassi bénéficiaires de branchements sociaux

Le ministre de l’Hydraulique, Laurent Tchagba, a procédé, le jeudi 15 avril 2021 à Koumassi (district d’Abidjan), au lancement du projet de connexion au réseau d’eau potable à travers des branchements sociaux au profit de 14 161 ménages vulnérables de ladite localité.

Selon Laurent Tchagba, ce projet de 13 000 branchements sociaux permettra aux populations d’avoir accès à l’eau potable à moindre coût. Elles ne paieront que 10 000 FCFA pour se connecter au réseau d’eau potable au lieu de 167 000 FCFA.

Le gouvernement, a-t-il souligné, est soucieux de répondre aux préoccupations des populations en matière d’eau potable. Grâce à ce projet, les populations auront de l’eau potable en quantité et en qualité. Elles pourront également éviter les maladies hydriques. Les branchements sociaux permettront de lutter contre la fraude sur le réseau et d’améliorer les taux de raccordement et de facturation.

Le projet est le fruit d’un partenariat entre l’Agence coréenne de coopération internationale (KOICA) et le gouvernement ivoirien. Après une première phase qui a pris en compte 8 800 ménages vulnérables de Koumassi, de Yopougon et d’Abobo, cette deuxième phase prendra en compte plus de 84 000 personnes de Koumassi.

Les travaux dont le coût est estimé à 3 milliards de FCFA, prendront fin le 30 juin 2022.

aip

