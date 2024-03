Action sociale: Les femmes du marché de Williasville reçoivent des fonds

La Fondation Gb Initiatives, qui œuvre dans le social a décidé d’apporter un soutien financier à travers des Fonds d’accompagnement aux Femmes des Marchés dans la Commune d’Adjamé.

Le 8 mars 2024, marquant la Journée Internationale des Femmes a été le prétexte trouvé par la Fondation pour lancer officiellement sa campagne de mise à disposition de fonds d’accompagnement aux Femmes des Marchés d’Adjamé. Lors de la cérémonie qui a eu lieu au marché de Williams ville, l’Association des braves Femmes du Marché de Williams ville ont été les premières bénéficiaires de de ce fond d’accompagnement d’un montant de 10 millions de Fcfa. Dans son élan de solidarité et d’actions sociales Gérard Bohui, le président de la Fondation, compte parcourir tous les Marchés des 19 quartiers d’Adjamé pour soutenir et mettre des moyens financiers à la disposition des Femmes afin de leur donner une force et contribuer efficacement au bien-être de nombreuses familles.

Il faut rappeler qu’après les femmes, les jeunes et plusieurs autres entrepreneurs dans la commune d’Adjamé recevront la visite de la Fondation Gb Initiatives.