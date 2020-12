Affaire d’Augmentation du prix de pain: ils ont menti sur Ben N’faly

En Côte d’Ivoire, le prix de la baquette de pain aurait subitement grimpé selon un communiqué portant la signature de Soumahoro Ben N’Faly, président de la fédération nationale des organisations des consommateurs de Côte d’Ivoire (CNOC-CI). Selon le dit communiqué, le prix de la baguette du pain passerait à 350f dès le 15 Janvier 2021 . Cette annonce n’a pas tardé à enflammer la toile, le jeudi 24 décembre dernier.

Le Gouvernement a aussitôt démenti le fait à travers un communiqué formulé comme suit : “Le Ministre du Commerce, de l’industrie et de la Promotion des PME tient à rassurer les consommateurs que le prix de la baguette de pain n’a connu, à ce jour , aucune variation et demeure à 150 FCFA sur tout le territoire national. Aussi, invite-t-il les populations à dénoncer toute constatation d’augmentation irrégulière auprès des Directions Régionales du Ministère en charge du Commerce.” Quelques heures après Soumahoro Ben N’Faly lance un tweet via sa page Facebook, a tenu à rassure puis à menacer. « Je vous rassure chers consommateurs, le prix du pain ne va pas bouger le 15 Janvier, vous allez continuer à payer le pain à 150 Frs, si il y a 1 Frs de plus aucune boulangerie ne va s’ouvrir sur l’étendue du territoire… », a-t-il dit.

Sapel MONE

Comments

comments