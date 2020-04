Affaire de Don de 500 Millions FCFA aux artistes de Côte d’Ivoire: Aïcha Koné très en colère contre le Burida

« Je refuse ce chèque de 100. 000 francs.

Je mérite un minimum de considération.

J’en ai marre du burida. Oui, le Burida devient une merde.

Que les dirigeants actuels du Burida ne profitent pas du Coronavirus pour se foutre des artistes que nous sommes.

Pas que je sous-estime nos enfants artistes de la génération actuelle. Mais jai quand même près de 50 ans de carrière à mon actif.

Relativement aux 500 millions des artistes, j’appelle un responsable du Burida et il me dit qu’ils ont prévu un chèque de 100.000 F et quelques pour moi..

Quand même sur 500 Millions? Même sils disent avoir recueilli ces droits dans les bars et Maquis, mais nous, nos œuvres sont jouées ici en Côte d’Ivoire et partout en Afrique. Avant la génération actuelle, nous étions là ! Nos œuvres sont toujours jouées. D’ailleurs je refuse ce chèque de 100.000. Nous méritons un minimum de considération. Je suis sociétaire du Burida depuis sa création, avant cela, j’étais à la SACEM.

Aucune nation ne peut compter sans la culture. Il y a des pays en Afrique où le gouvernement a offert aux artistes 1 Millard », s’indigne Aïcha Koné.

