Affaire de propagation du Coronavirus en Côte d’Ivoire: Guy Kalou vole au secours de A’Salfo

Comme A’SALFO, je suis un père de famille et en toute franchise, je ne sais pas si j’aurais fait autrement que lui avec une pandémie qui faisait déjà des milliers de morts en Europe. Et pour le peu que je sais de Salif, il se serait investit pour que les autres personnes soient bien traitées, si l’information lui était parvenue à temps.

Ici, je m’adresse à ceux et celles qui l’ont toujours apprécié pour ses valeurs et qui ont été déçu avec l’incident de l’INJS. A vous je vous demande de comprendre le père de famille, et de pardonner à l’icône. IL s’est excusé, avec sincérité, et tout de suite, parce qu’il est vrai.

Aux autres personnes, qui ne l’appreciaient guère, de grâce ne dites rien. On peut ne pas s’apprécier, mais rien ne nous oblige à nous insulter.

