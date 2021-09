Affaire de viol sur NCI / Nous avons assisté à une abomination sans précédent

« L’invité d’honneur » de Yves De M’Bella, animateur de l’émission « La télé d’ici vacances » sur la chaîne NCI, était un violeur dit « repenti ».

Nous avons au cours de cette émission assisté à une abomination sans précédent : la simulation glaçante en directe d’une scène de viol, ponctuée d’éclats de rire et de propos désinvoltes. Cela révèle d’un manque éthique et de valeur effarante!

Nous avons sombré le temps de cette émission dans l’indignité et l’obscurantisme le plus total.

Outragé, à la fois comme Homme, enseignant de psychologie et comme élu, je ne peux que blâmer cette culture du viol. Et condamné l’incitation et la banalisation d’un acte aussi dévastateur que le viol.

La honte, le mépris, la stigmatisation, qui s’attachent à la situation de « femme violée », en plus des séquelles tant médicales que psychiques, durables parfois toute la vie, et qui conduisant même certaines victimes au suicide, méritent retenue, professionnalisme et compassion dans l’abord d’un tel sujet.

Je pense à toutes les victimes de viol à travers notre pays, mais également à toutes ces filles et femmes confrontées aux mariages forcés, aux violences conjugales, au harcèlement et à l’excision. Je suis avec vous, et votre voix se fera entendre au sein de l’hémicycle !

Pour moi, être un homme, c’est porter le respect qui leur est dû à nos femmes, nos mères, nos sœurs et nos filles.

J’envisage en effet le féminisme comme un socialisme. Comment peut-on se battre contre les injustices sociales, sans prendre en compte celles, de tous ordres, dont souffre la femme ?

Je plains pour terminer, Monsieur Yves De M’Bella, l’équipe de programmation de l’émission et la NCI, d’avoir démontré si peu d’éthique, et bafoué les valeurs de la république, en programmant et en diffusant à l’échelle nationale, l’exemple parfait de la décadence des mœurs. En ce qui me concerne, j’ouvrirai le débat à l’Assemblé Nationale.

Je vous remercie.

Perle Lola

