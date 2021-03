Affaire des 1.056 kg de cocaïne saisie les dealers de la drogue connu

Rebondissement dans l’affaire « 1.056kg de cocaïne estimés à plus de 25 milliards de FCFA saisis à Abidjan-Cocody ». Le dealer de la drogue mis aux arrêts serait un douanier du nom de Traoré Vali. Selon des sources, son rôle était tout simplement en tant que douanier et dealer, de faciliter l’entrée sur le territoire ivoirien de la drogue en provenance de l’étranger, en évitant que cette marchandise ne soit contrôlée à son arrivée au port où à l’aéroport.

Selon une source sécuritaire citée notamment par Reuters, la drogue viendrait du Paraguay. Deux personnes ont été interpellées mais selon le procureur de la république Adou Richard, “l’enquête ne fait que commencer”.

Il s’agit, selon les informations qui circulent sur les réseaux sociaux d’un agent des douanes ivoiriennes Traoré Vali surnommé “Ali le douanier”, chanté par plusieurs artistes de musiques urbaines et de Claire Dogbo qui exerce une activité libérale.

Pour rappel, vendredi 26 février 2021, la cellule anti-drogue de la gendarmerie du port autonome d’Abidjan, a annoncé à la presse que plus d’une tonne (1.056kg) de cocaïne brute estimée à plus de 25 milliards de FCFA, et en provenance de l’Amérique latine a été saisie dans la nuit du 24 au 25 février à Angré, un quartier de la commune Cocody (Abidjan est).

C’est la plus grande saisie qu’on ait effectuée, après celle de 2020 qui était estimé à plus de 450 kg », a déclaré M. Diaharassouba, le commandant de la brigade gendarmerie du port en présence du procureur de la République Richard Adou et le commandant général de la gendarmerie Alexandre Apalo Touré.

« L’enquête n’est qu’à ses débuts mais déjà 2 personnes ont été interpellées », ils encourent une peine allant de 20 ans en Côte d’Ivoire et à l’international la perpétuité a dit Adou Richard, selon qui « la Cote d’Ivoire ne doit être un pays de transit de la drogue ».

Akody.com

