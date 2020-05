Affaire JJK et Ariel Sheney: « Il y a eu un malentendu inutile qui n’avait pas sa place-là… », révèle Molare

Jean Jacques Kouamé et Ariel Sheney ont eu une vive altercation lors d’un concert live de partage de Molare dans les locaux de Mgroup, aux Deux Plateaux. Un accrochage verbal a éclaté entre les deux hommes. Une semaine après cet accrochage, Soumahoro Moriféré dit Molare se prononce.

Tout en regrettant l’incident survenu, Soumahoro Moriféré dit Molare parle d’incompréhension : « Ce qui est arrivé, c’était un malentendu. JJK était censé annoncer Sheney sur le conducteur. On peut tout me reprocher, je suis un professionnel, j’essaie toujours de préparer les choses en amont. Il y a eu un malentendu inutile qui n’avait pas sa place-là… Le lendemain Ariel Sheney était frustré, JJK aussi n’était pas content. Finalement on essayé de parler à tout le monde. On a dit à Jean Jacques de ne pas se mettre au niveau de son jeune frère en faisant une vidéo. On est tous passés à autre chose, il ne faut pas encourager les artistes à se séparer, ça ne sert à rien », a signifié le Patron de Mgroup, qui n’a pas manqué de donner le sens de cette soirée pour les acteurs du coupé décalé : « Le couvre-feu n’était pas encore levé, sinon Debordo était là, Safarel aussi, Bebi Philip qui était à l’Union Européenne arrivait également. On allait montrer un autre visage du mouvement », affirme l’ancien de la Jet Set. Par Enzo Dia

AbidjanTV.net

