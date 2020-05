Affaire Suggar Daddy: « Vous pensez que je peux me permettre ce genre de choses ? » (Ange Kessie)

Affaire Suggar Daddy, Ange Kessy:«Vous pensez que je peux me permettre ce genre de choses ?»

Dans un échange avec l’Intelligent d’Abidjan paru intégralement

dans la version imprimée ce mercredi 13 mai 2020, le Général de marine,

ou Contre Amiral Ange Kessi Kouamé balaie d’un revers de la main, les

insinuations faites sur les réseaux sociaux suite à la publication d’une

vidéo un peu intimiste de lui, dans le courant de la journée du lundi 11

mai 2020.

Malgré la mise au point de la jeune fille présente dans la vidéo,

précisant qu’elle est sa fille et demandant de ne pas en faire une

affaire alors qu’il n’en est rien , des internautes ont voulu la voir

comme une maîtresse, et Ange Kessi en Suggar Daddy, c’est à dire, un

amant fortuné entretenant une jeune fille mineure ou à peine majeure.

« Lorsque j’ai mené des actions, dans ma région à Arrah : construction

d’écoles, offre de tables bancs etc… vous n’étiez pas là ? Lorsqu’on a

apporté nos soutiens aux populations vulnérables pour des besoins

divers, vous n’étiez pas là également ? », a-t-il déploré au sujet de

tous ceux qui font des commentaires désobligeants sur la courte vidéo

d’une vingtaine de secondes, sans savoir de quoi Il s’agit exactement.

Affirmant avoir donné les explications nécessaires à sa tutelle et à sa

hiérarchie sur la question, refusant de s’étaler outre mesure sur le

sujet, et assurant surtout qu’il s’agit bel et bien de sa fille, Ange

Kessi Kouamé a précisé : « Vous pensez que je peux me permettre de

faire ce genre de choses ? Vraiment ! C’est bien chez moi ! Vous me

voyez moi, aller dans une chambre d’hôtel de cette façon ? Ce n’est pas

moi qui ferais cela ! Que les gens apprennent à me connaître ! ». Donc

acte !

L’intégralité des précisions du Contre Amiral Ange Kessi Kouamé à lire

ce 13 mai 2020 , dans l’Intelligent d’Abidjan.

Lire sur Connectionivoirienene

Comments

comments