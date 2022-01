Afrique du sud: un anaconda s’échappe de son enclot en et crée la débandade

Un anaconda jaune de deux mètres appelé Medusa s’est échappé de sa captivité et est en liberté dans une ville d’Afrique du Sud juste au nord de la ville côtière de Durban.

C’est la débandade à Phoenix alors qu’une alerte a été émise par les autorités de la ville sur un anaconda qui s’est échappé de captivité. Le gros serpent est selon le propriétaire, un animal de compagnie. Il a exhorté les habitants de à ne pas avoir peur, soulignant qu’il serait inoffensif. « C’est une gentille géante, elle a juste l’air effrayante », a déclaré le propriétaire Preesen Nair, à la radio sud-africaine East Coast.

Dans son message, il a indiqué qu’Hollywood avait donné une mauvaise réputation aux anacondas non venimeux, que l’on trouve généralement en Amazonie d’Amérique du Sud. « Elle est inoffensive et ne va pas vous manger comme dans les films », insiste le propriétaire du gros reptile.

Selon lui, le serpent géant, Medusa, s’était échappée mercredi soir alors que son réservoir était en cours de nettoyage. Son enclos a un barrage mis en place avec de l’eau pour un environnement plus frais – et il faut quelques jours pour se vider. Le serpent avait été placé dans une baignoire verrouillable pendant l’entretien, mais elle avait cassé la serrure. Le propriétaire qui en possède au total 15, a déclaré que Medusa n’était probablement pas allée loin et pourrait se détendre sous un arbre – dans un endroit calme. « Il s’agit de la trouver avant que la mauvaise personne ne la trouve et ne la tue », a-t-il déclaré.

L’anaconda géant peut mesurer jusqu’à 8,45 m. Sa masse peut atteindre les 200 kg. Il est moins long que le Python reticulatus (10 m) du Sud-Est asiatique, mais il est plus gros et plus lourd et c’est pour cela qu’on le considère comme le plus grand serpent du monde. Un anaconda adulte se nourrit principalement de rongeurs et d’oiseaux. Il peut aussi ingurgiter des petits caïmans et des animaux domestiques (porcs et chèvres). Ils sont aussi ophiophages voire cannibales. Il n’est pas prouvé que les anacondas puissent avaler des êtres humains adultes.

